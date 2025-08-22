Аэропорт Уфы обратился к авиапассажирам с предупреждением

В Уфе в ночь с 22 по 23 августа, а также с 23 по 24 августа на автомагистрали, ведущей к столичному аэропорту, введут временные ограничения движения. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани Уфы, с 22:00 до 07:00 в первую ночь и с 22:00 до 10:00 во вторую будут полностью закрыты две крайние левые полосы.
— Эти меры связаны с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия, — пояснили в уфимском аэропорту.
Пассажирам рекомендуют планировать поездку с запасом времени, чтобы избежать опоздания на авиарейсы из-за возможных задержек в пути.
