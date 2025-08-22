Задержанный в Италии по делу о «Северных потоках» отказался от выдачи Германии

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию. Как передает агентство ANSA, он заявил об этом в ходе заседания суда в Болонье, где должна быть подтверждена мера пресечения.
Он также потребовал перевод материалов дела и обвинений против него, предоставленных следствием в Германии, на украинский язык. Задержанный утверждал, что во время подрыва «Северных потоков» находился на Украине, а в Италию приехал навестить старшего сына, который учится в университете.
Задержанного оставили под стражей.
