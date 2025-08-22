Суд арестовал средства владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212»

15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Четыре цистерны с нефтепродуктами были повреждены, и около 2,4 тысячи тонн мазута вылилось в море. Из-за разлива топлива в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе было объявлено чрезвычайное положение, а также вводился федеральный режим ЧС.