Суд арестовал средства владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства компаний «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг», связанных с танкером «Волгонефть-212». Судебное решение связано с крушением судна в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщает «Интерфакс».
Арестованы все активы ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь), включая суммы на счетах в банках и иных кредитных организациях, в частности в ПАО «Сбербанк России». Кроме того, заморожены будущие поступления и прочие ценности, находящиеся во вкладах и на хранении.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Четыре цистерны с нефтепродуктами были повреждены, и около 2,4 тысячи тонн мазута вылилось в море. Из-за разлива топлива в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе было объявлено чрезвычайное положение, а также вводился федеральный режим ЧС.
Расследование показало, что главными причинами крушения стали нарушение капитанами и владельцами судов сезонных правил плавания в Азовском море и Керченском проливе, а также недостаточная квалификация экипажей.