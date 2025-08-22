В Башкирии зафиксирована самая низкая инфляция в Приволжском федеральном округе

По данным Национального банка Башкирии, по итогам семи месяцев 2025 года уровень инфляции в регионе снизился до 8,6%, что является наименьшим показателем среди всех субъектов ПФО.
Специалисты ведомства отметили, что в июле в республике наблюдалось снижение цен на продовольственные товары при умеренном росте стоимости непродовольственной продукции. Благодаря увеличению предложения подешевели яйца и овощи, особенно свекла, огурцы, капуста и картофель. Снижение потребительского спроса из-за охлаждения рынка кредитования продолжило оказывать downward давление на цены иномарок, бытовой техники и электроники.
В сфере услуг, помимо роста коммунальных тарифов, подорожали мобильная связь и интернет, а также продолжили увеличиваться цены на зарубежный отдых, в частности, в Египте, ОАЭ и Турции.
Средний показатель инфляции по России составляет 8,8%. Несмотря на общее замедление роста цен, уровень инфляции продолжает превышать целевые показатели. Банк России планирует достичь целевого значения в 4% к 2026 году.
