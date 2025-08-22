Очевидцы рассказали, что после удара в салоне автобуса началась настоящая паника: некоторые пассажиры закричали от испуга и поспешили покинуть транспорт, перелезая через бетонные ограждения путепровода, чтобы как можно скорее добраться до следующей остановки.
Как уточнили в УМВД Краснодара, 23-летний водитель «Солерс» при повороте с улицы Новороссийской на улицу Северную не уступил дорогу маршрутке, за рулем которой находился 51-летний мужчина. Автобус двигался по улице Ялтинской со стороны улицы Уральской. К счастью, в результате столкновения обошлось без пострадавших.
На месте происшествия быстро организовали проверку для выяснения всех обстоятельств аварии. Некоторое время движение на Северных мостах было осложнено.
Паника и страх: пассажиры прыгали через ограждения моста после ДТП в Краснодаре
Утро 22 августа на въезде на второй Северный мост в Краснодаре омрачило ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля.
