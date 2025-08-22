Ужасная трагедия в Берлине, унёсшая жизнь двухлетнего ребёнка из Молдовы: Мать хочет похоронить малыша на родине, но сама — в критическом состоянии

Ужасная трагедия в Берлине, унёсшая жизнь двухлетнего ребёнка из Молдовы.
ДТП случилось на пешеходном переходе, когда 84-летний водитель сбил женщину с ребёнком. Предположительно, мужчина перепутал педали газа и тормоза.
Мать хочет перевезти тело сына на родину в Молдову, хотя сама находится в критическом состоянии.
Полиция ведёт расследование, чтобы установить все детали трагедии, уточняет nemdnews.
