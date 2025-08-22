В Башкирии более трех тысяч детей пострадали от укусов клещей

В Башкирии выросло число жертв укусов клещей. С начала эпидсезона в медицинские учреждения республики обратились 9 422 человека, пострадавших от присасывания членистоногих, из которых 3 367 — дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства рекомендуют выбирать для прогулок на природе однотонную светлую одежду, на которой легче заметить опасных насекомых. Для дополнительной защиты советуют заправлять верхнюю одежду в брюки, а брюки — в высокую обувь или носки с плотной резинкой.
