В Башкирии более трех тысяч детей пострадали от укусов клещей

В больницы Башкирии из-за куксов клещей обратились 9 422 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число жертв укусов клещей. С начала эпидсезона в медицинские учреждения республики обратились 9 422 человека, пострадавших от присасывания членистоногих, из которых 3 367 — дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства рекомендуют выбирать для прогулок на природе однотонную светлую одежду, на которой легче заметить опасных насекомых. Для дополнительной защиты советуют заправлять верхнюю одежду в брюки, а брюки — в высокую обувь или носки с плотной резинкой.

