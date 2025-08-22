Ричмонд
В Ростове 5-летний ребенок пострадал под колесами иномарки

На одной из улиц в Ростове водитель легковой машины сбил маленького ребенка.

Источник: Комсомольская правда

22 августа на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону водитель «Киа Рио» сбил 5-летнего ребенка. Малыш после этого попал в больницу. О происшествии сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 8:30 утра. Предварительно, ребенок «перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте». За рулем машины находился 40-летний водитель.

Донским автовладельцам напоминают: нужно быть острожными в местах, где могут проходить люди. Также следует всегда снижать скорость около пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

