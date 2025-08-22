В Бирском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

По имеющейся информации, водитель грузовика «Шакман», пытаясь избежать столкновения с автомобилем УАЗ «Патриот», остановившимся на перекрестке, выехал на встречную полосу. Здесь грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем «Шкода Октавия». От сильного удара «Шкода» отбросило в кювет, где она перевернулась. УАЗ после касательного столкновения с грузовиком врезался в стоящую впереди «Киа Рио».