В Бирском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Сотрудники ГАИ Башкирии устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб человек. Трагедия произошла сегодня, 22 августа, приблизительно в 18:00 на 100-м километре автодороги Уфа — Янаул.
По имеющейся информации, водитель грузовика «Шакман», пытаясь избежать столкновения с автомобилем УАЗ «Патриот», остановившимся на перекрестке, выехал на встречную полосу. Здесь грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем «Шкода Октавия». От сильного удара «Шкода» отбросило в кювет, где она перевернулась. УАЗ после касательного столкновения с грузовиком врезался в стоящую впереди «Киа Рио».
В результате аварии водитель «Шкоды» скончался на месте от полученных травм. Медики оказывают помощь другим участникам дорожного происшествия.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.