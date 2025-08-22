Ричмонд
В Бирском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

На трассе в Башкирии погиб водитель иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГАИ Башкирии устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб человек. Трагедия произошла сегодня, 22 августа, приблизительно в 18:00 на 100-м километре автодороги Уфа — Янаул.

По имеющейся информации, водитель грузовика «Шакман», пытаясь избежать столкновения с автомобилем УАЗ «Патриот», остановившимся на перекрестке, выехал на встречную полосу. Здесь грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем «Шкода Октавия». От сильного удара «Шкода» отбросило в кювет, где она перевернулась. УАЗ после касательного столкновения с грузовиком врезался в стоящую впереди «Киа Рио».

В результате аварии водитель «Шкоды» скончался на месте от полученных травм. Медики оказывают помощь другим участникам дорожного происшествия.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются, — заключили в ведомстве.

