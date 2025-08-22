Ричмонд
Операцию по спасению российской альпинистки в Киргизии приостановили

Спасатели 22 августа не смогли добраться к российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии с переломом ноги, подтвердили РБК в компании Ak-Sai Travel, которая организовывала тур россиянки.

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что операция прервана из-за ухудшения погоды, а также из-за свежей травмы руководителя спасательной бригады, который является опытным альпинистом.

Подробностей о сроках возобновления операции озвучено не было.

Накануне в Ak-Sai Travel сообщили, что спасатели на пути к Наговициной. Чтобы добраться до точки на высоте более 7 тыс. метров, где застряла женщина, им может понадобиться до пяти дней.

Наговицина ждет помощи на пике Победы с 12 августа — в этот день она сломала ногу во время спуска. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу.

На следующий день к россиянке вышли альпинисты из Италии и Германии — принесли еду и снаряжение. На обратном пути итальянец погиб. Попытки спасти альпинистку с помощью вертолета также не увенчались успехом.