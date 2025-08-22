Ричмонд
При обрыве моста в Китае погибли 12 человек, 4 пропали

На строящемся ж/д мосту в Китае из-за разрыва стальных тросов погибли 12 рабочих, 4 пропали без вести. Ход поисково-спасательных работ на месте трагедии контролирует заместитель министра МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

22 августа около 03:10 ночи на строящемся в Китае железнодорожном мосту через реку Хуанхэ произошло обрушение конструкции из-за разрыва стальных тросов. В результате аварии погибли 12 рабочих, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CCTV.

На строящемся мосту для железнодорожной ветки Сычуань — Цинхай в момент происшествия работали 16 человек. Когда конструкция обрушилась, 12 из них погибли. Поиски еще четверых продолжаются.

На месте аварии продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. По данным МЧС КНР, спасатели активно ищут выживших и извлекают тела погибших. Работы находятся под личным контролем заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Сун Юаньмина, который прибыл на место происшествия для руководства операцией.

Министр по чрезвычайным ситуациям Китая Ван Сянси дал поручение провести тщательное расследование причин произошедшего.