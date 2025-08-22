В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов», — сказано в сообщении.
