В Дагестане девушка выстрелила в подругу из травматического пистолета

По словам девушки, она взяла у знакомого травматический пистолет, чтобы рассмотреть его. Будучи уверенной, что оружие не заряжено, она «в шутку приставила его к голове подруги и выстрелила». Вместо щелчка прозвучал выстрел. Свидетели произошедшего, не дожидаясь прибытия экстренных служб, самостоятельно отправились с раненой в больницу.
По прибытии правоохранительные органы изъяли травматический пистолет и задержали как предполагаемую виновницу инцидента, так и владельца оружия.
Полицией проводится проверка.
В июле в Дагестане произошел инцидент с использованием травматического оружия. В Новолакском районе 35-летний житель села Гамиях во время конфликта с жителем селения Новолакское нанес ему травмы, а тот в ответ открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в больницу.