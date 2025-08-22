Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 милионов рублей

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых подал иск к министерству финансов России на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебного производства.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, речь идет о компенсации за незаконное уголовное преследование. Иск рассматривает Свердловский районный суд Перми. Отмечается, что суть дела не раскрывается.

Однако в качестве третьих лиц заявлены следственное управление Следственного комитета (СК) России по Кировской области, следователь по особо важным делам ведомства и управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что суд обязал компенсировать бывшему губернатору Кировской области Никите Белых восемь миллионов рублей, которые он потратил на услуги адвоката.