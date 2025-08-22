Прокуратура запросила 25 лет колонии для боевика ВСУ за обстрел «Газели»

По данным следствия, в конце мая 2023 года группа, в которую входил Приходько, проникла в Белгородскую область для совершения терактов. 6 июня 2023 года диверсанты заметили автомобиль «Газель» с российскими военными на окраине одного из сел. Они выстрелили по машине из гранатомета, полностью уничтожив ее. Российские военнослужащие успели покинуть транспорт и не пострадали.