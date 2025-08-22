Ричмонд
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боевика ВСУ за обстрел «Газели»

Бойцу террористической группировки запросили 25 лет заключения и штраф 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Во 2-м Западном окружном военном суде рассматривается дело военнослужащего украинского штурмового подразделения «Кракен»* Андрея Приходько. Его обвиняют в подрыве автомобиля «Газель» с российскими военными в Белгородской области в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Прокуратура потребовала приговорить Приходько к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также гособвинение настаивает на штрафе в размере 700 тысяч рублей.

Приходько обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанду оружия и взрывных устройств, а также незаконное пересечение государственной границы.

Судебный процесс проходит с участием подсудимого через видеосвязь из СИЗО-2 в Ростовской области. Приходько признал свою вину и подал явку с повинной.

По данным следствия, в конце мая 2023 года группа, в которую входил Приходько, проникла в Белгородскую область для совершения терактов. 6 июня 2023 года диверсанты заметили автомобиль «Газель» с российскими военными на окраине одного из сел. Они выстрелили по машине из гранатомета, полностью уничтожив ее. Российские военнослужащие успели покинуть транспорт и не пострадали.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.