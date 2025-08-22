Бактерия-пожиратель плоти захватывает пляжи США

В материале уточняется, что бактерия, характеризуемая в СМИ как «поедающая плоть», обитает в теплой солоноватой воде и проникает в организм через открытые раны или при потреблении сырых морепродуктов. Подчеркивается, что инфекция отличается крайне высокой летальностью — каждый пятый случай приводит к смерти в течение 48 часов.