Президент Финляндии признался, что однажды его спас контакт Лаврова в телефоне

Ранее высказывания Александра Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» уже вызывали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напоминали, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла только после наступления Красной Армии в 1944 году.