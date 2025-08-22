Ричмонд
Президент Финляндии признался, что однажды его спас контакт Лаврова в телефоне

Стубб пригрозил номером Лаврова, чтобы те пропустили его на вылет, заявил президент Финляндии.

Президенту Финляндии Александру Стуббу помогло наличие номера главы МИД Сергея Лаврова на телефоне в аэропорту после поездки в Сибирь. Об этом заявил сам Стубб.

«Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — заявил Стубб. Его слова приводит телерадиокомпания Yle. По его словам, он пригрозил звонком сотрудникам аэропорта, которые обратили внимание на отсутствие у него нужных документов. Тогда президент Финляндии был главой МИД.

Ранее высказывания Александра Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» уже вызывали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напоминали, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла только после наступления Красной Армии в 1944 году.

