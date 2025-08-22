Альпинист Киселев: есть вопросы к гиду, который вел в горы Наговицыну

К гиду, который вел на пик Победы группу Натальи Наговицыной, есть много вопросов, отметил в разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Гид, с которым у человека подписан договор, взялся его провести по маршруту и вернуть обратно живым и здоровым. Где этот гид, это конечно вопрос, на который надо ответить. Почему она осталась там одна? Это неправильно», — сказал эксперт.
При этом Киселев уточнил, что могут быть разные обстоятельство, которые нужно расследовать и выяснять истину.
«Гида можно сравнить с телохранителем. Может ли оставить телохранитель человека, которого охраняет? Нет, конечно. У гидов нет инструкций, у них есть договор, который не допускает бросить клиента где-то на горе. Это исключено», — подчеркнул альпинист.
