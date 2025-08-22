Москва
Женщина-медик после года в тюрьме призналась в совращении сына

В США 35-летняя медсестра из Флориды Алексис фон Йейтс признала вину в совращении своего 15-летнего приемного сына.

Инцидент произошел, когда женщина и подросток остались дома одни, употребляли алкоголь и запрещенные вещества, после чего фон Йейтс совершила противоправные действия. Преступление было раскрыто ее мужем, который застал их и немедленно выгнал супругу из дома.

Суд учел признание подсудимой и смягчил наказание. Фон Йейтс, уже отсидевшая почти год в тюрьме, приговорена к двум годам лишения свободы с последующей передачей в Департамент исправительных учреждений. После этого ее ждут два года общественного контроля и десять лет испытательного срока как сексуальной преступницы. Дополнительно она обязана выполнить 200 часов общественных работ и оплатить все судебные издержки. У пары, помимо пострадавшего подростка, есть двое общих детей.