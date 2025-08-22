Состоялся суд над украинским солдатом, осуществившим террористическую атаку в Суджанском районе Курской области.
Собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства были признаны судом достаточными для осуждения Павла Долженкова, бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил. Он был признан виновным в совершении теракта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Следствие и суд установили, что в период с октября 2024 года по март 2025 года Долженков, используя бронетранспортер «Страйкер», а также автомат и гранаты, вместе с другими военнослужащими неоднократно нелегально пересекал российскую границу в Суджанском районе Курской области.
Действуя согласно заранее установленному порядку, утвержденному вышестоящим командованием, и следуя общему преступному замыслу, Долженков занимал наблюдательные и огневые позиции в селе Русское Поречное. Оттуда он следил за населенным пунктом, его жителями и действиями российских военнослужащих, сеял страх среди мирного населения, препятствовал их эвакуации, а также участвовал в блокировании и удержании территории под незаконным вооруженным контролем.
17 марта 2025 года в ходе столкновений Долженков был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. По решению суда Долженков приговорен к 16 годам тюремного заключения.