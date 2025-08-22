В СК РФ сообщили о приговоре терроризировавшему Курскую область боевику ВСУ

Действуя согласно заранее установленному порядку, утвержденному вышестоящим командованием, и следуя общему преступному замыслу, Долженков занимал наблюдательные и огневые позиции в селе Русское Поречное. Оттуда он следил за населенным пунктом, его жителями и действиями российских военнослужащих, сеял страх среди мирного населения, препятствовал их эвакуации, а также участвовал в блокировании и удержании территории под незаконным вооруженным контролем.