Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по статье «Убийство»

В Армении сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по статье «Убийство», рассказали в пресс-службе армянского МВД.

В Армении сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по статье «Убийство», рассказали в пресс-службе армянского МВД.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали данные о том, что в Армении якобы по подозрению в убийстве задержан экс-президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко.

21 августа сотрудники отдела розыска управления криминальной полиции Еревана, как сообщили в МВД республики, задержали разыскиваемого правоохранительными органами РФ с мая 2024 года 53-летнего мужчину.

Уточняется, что задержанный разыскивался по статье об убийстве двух или более лиц.