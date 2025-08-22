В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по статье «Убийство»

В Армении сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по статье «Убийство», рассказали в пресс-службе армянского МВД.
Ранее ряд российских СМИ опубликовали данные о том, что в Армении якобы по подозрению в убийстве задержан экс-президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко.
21 августа сотрудники отдела розыска управления криминальной полиции Еревана, как сообщили в МВД республики, задержали разыскиваемого правоохранительными органами РФ с мая 2024 года 53-летнего мужчину.
Уточняется, что задержанный разыскивался по статье об убийстве двух или более лиц.