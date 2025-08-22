На Камчатке снова зафиксировали афтершок

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 5, проинформировал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Это произошло в 18 часов 57 минут (мск) на расстоянии 220 км от Петропавловска-Камчатского.
«Глубина (км): 59.6, — приводит филиал дополнительные данные. — Магнитуда: 5,0».
Специалисты, как отмечается, продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки, где 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого составила 8,8.
Интенсивность и мощность афтершоков, по данным сейсмологов, постепенно снижается.