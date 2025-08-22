Ричмонд
На Камчатке снова зафиксировали афтершок

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 5, проинформировал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 5, проинформировал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Это произошло в 18 часов 57 минут (мск) на расстоянии 220 км от Петропавловска-Камчатского.

«Глубина (км): 59.6, — приводит филиал дополнительные данные. — Магнитуда: 5,0».

Специалисты, как отмечается, продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки, где 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого составила 8,8.

Интенсивность и мощность афтершоков, по данным сейсмологов, постепенно снижается.