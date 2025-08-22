В зоне ответственности группировки «Днепр» противник за неделю лишился более 555 военнослужащих. Подразделения «Запада» освободили еще один населенный пункт в ДНР, а потери ВСУ здесь составили свыше 1650 бойцов и пять танков, в том числе три западных Leopard. На восточном направлении российские военные взяли под контроль два села в Днепропетровской области, уничтожив более 1600 украинских военных и пять танков.