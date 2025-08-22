Сразу четыре населенных пункта в ДНР теперь под российским контролем: главное об СВО за 22 августа

Российские военные наступают сразу по нескольким направлениям в зоне СВО.
Российские военные взяли под контроль в ДНР четыре населенных пункта — Владимировку, Русин Яр, а также Александро-Шультино и Катериновку. Военный эксперт Андрей Марочко затем добавил, что после освобождения Александро-Шультино началось наступление на Константиновку. Главное о спецоперации на Украине за 22 августа — в материале URA.RU.
Новые территории под российским контролем и потери ВСУ.
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Владимировка, Русин Яр, Александро-Шультино и Катериновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новых позициях. Только в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли за неделю свыше 1600 своих бойцов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские солдаты освободили сразу четыре населенных пункта в зоне СВО.
По информации министерства, российские подразделения продолжили активные действия и на других направлениях. В зоне операций группировки «Север» на территории Сумской и Харьковской областей украинская армия потеряла более 1120 военнослужащих и три танка за прошедшую неделю. В полосе группировки «Центр» потери украинских сил достигли 2840 человек.
В зоне ответственности группировки «Днепр» противник за неделю лишился более 555 военнослужащих. Подразделения «Запада» освободили еще один населенный пункт в ДНР, а потери ВСУ здесь составили свыше 1650 бойцов и пять танков, в том числе три западных Leopard. На восточном направлении российские военные взяли под контроль два села в Днепропетровской области, уничтожив более 1600 украинских военных и пять танков.
Дальнейшие действия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМарочко: в ДНР начались бои за Константиновку.
Российские войска после освобождения Александро-Шультино приступили к наступлению на Константиновку. Об этом рассказал журналистам военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что российские подразделения продолжают расширять зону контроля в районе населенного пункта Предтечино, что, по его словам, свидетельствует о начале боев непосредственно за Константиновку. По информации эксперта, российские силы также ведут продвижение в районе Белой Горы.
ВСУ попали в огневой мешок.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также рассказал журналистам, что ВСУ попали в плотное огневое окружение российских войск в районе лесов под Кременной (ЛНР). По его словам, в результате действий российских подразделений у украинских военнослужащих практически отсутствуют шансы выйти из окружения. В настоящий момент российские военные полностью контролируют территорию ЛНР.
Российские военные уничтожили украинские ракеты «Сапсан».
Российские вооруженные силы нанесли шесть групповых ударов по складам хранения ракет украинского оперативно-тактического комплекса «Сапсан». Об этом рассказали в Минобороны РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ поразили склады хранения ракет для ракетного комплекса ВСУ «Сапсан».
По данным ведомства, для уничтожения целей использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники. Кроме того, по информации министерства, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и одному из нефтеперерабатывающих заводов.
Комплекс «Сапсан» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров и является одним из ключевых элементов украинской системы неядерного сдерживания. Минобороны сообщало, что ВС РФ неоднократно наносили удары по складам с данным вооружением.
Около шести тысяч солдат ВСУ находятся в российском плену.
В российских учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) содержится порядка шести тысяч украинских военнопленных. Об этом рассказали журналистам RT.
Ранее украинская сторона без объяснения причин исключила из списков на обмен около тысячи своих военнослужащих. В ответ на это украинские солдаты написали петицию на имя Владимира Зеленского с вопросом, нужны ли они на родине.