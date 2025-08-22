Трамп дал прогноз по встрече Путина и Зеленского

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на встрече Путина и Зеленского, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.