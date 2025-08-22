Трамп дал прогноз по встрече Путина и Зеленского

Трамп усомнился в результативности возможной встречи Путина и Зеленского.
Американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может не принести ожидаемого результата. Об этом лидер США рассказал репортерам.
«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на встрече Путина и Зеленского, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться личная встреча президентов России и Украины. Где она пройдет — пока неизвестно. Предполагается, что каждая сторона представит на переговорах свои требования по урегулированию украинского конфликта.