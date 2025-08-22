Ричмонд
СМИ: Задержаны двое детей, отмывавших машины за большие деньги в центре Москвы

Двоих детей, которые за большие деньги мыли машины на Патриарших прудах в центре Москвы, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Подростки мыли стекла и фары проезжающих машин, за что местные автомобилисты их щедро вознаграждали. В соцсетях мойщики признались, что могли заработать до 27 тысяч рублей в день и до 450 тысяч рублей в месяц. При этом зачастую им давали деньги просто так.

По словам активистки из Пресненского района Галины Мельниковой, родителям детей выписали штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, передает Telegram-канал.

Официальных комментариев по ситуации от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.

