На Кубани привлекли к ответственности блогера, уничтожившего на видео паспорт РФ

Житель Краснодарского края получил административное наказание за видеозапись, где он выкрикивал националистические лозунги и уничтожил российский паспорт. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
Мужчина был привлечен к ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Среди них — пропаганда нацистской или экстремистской символики, действия, дискредитирующие Вооруженные силы России, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, а также неповиновение сотрудникам полиции.
В ведомстве уточнили, что видео было записано в 2023 году. На нем мужчина во время прямой трансляции выкрикивал лозунги, связанные с националистической организацией из недружественной страны, и уничтожил свой паспорт.
Ранее полиция установила личность 17-летней жительницы Пензы, которая также публично сожгла свой паспорт и выложила видео в интернет. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники правоохранительных органов обнаружили запись в ходе мониторинга сети. Личность девушки была оперативно установлена.