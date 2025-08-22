Трамп назвал сроки, когда решится судьба Украины

На очередную встречу с прессой американский президент пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Об этом сообщает телеканал 360. По мнению Вашингтона, сейчас любые договоренности должны учитывать вопросы территорий и безопасности, которые украинский и российский лидеры могут обсудить при личной встрече, передает «Национальная служба новостей». В очередной раз общая.