Трамп назвал сроки, когда решится судьба Украины

Судьба переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине прояснится в ближайшие две недели. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп установил новый дедлайн по украинскому вопросу.

«Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону все (переговоры — прим. URA.RU) пойдет», — заявил Трамп в эфире Fox News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп дал прогноз по встрече Путина и Зеленского.

На очередную встречу с прессой американский президент пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Об этом сообщает телеканал 360. По мнению Вашингтона, сейчас любые договоренности должны учитывать вопросы территорий и безопасности, которые украинский и российский лидеры могут обсудить при личной встрече, передает «Национальная служба новостей». В очередной раз общая.

