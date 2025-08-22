В Индии 13-летний мальчик отбился от крокодила, который схватил его за ногу

Путь подростка к отцу, трудившемуся в поле, прервался у реки. Пока он мыл чайник, на его левое бедро внезапно напал огромный хищник. Мальчик, проявив поразительную храбрость, ухватился за тростник и начал отбиваться от крокодила. Услышав крики сына, отец мгновенно бросился на помощь и вытащил его из воды. Несмотря на тяжёлые рваные раны, юноша выжил. Первая помощь была оказана местными жителями, после чего его доставили в районную больницу.