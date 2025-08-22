Мошенники решили обмануть граждан при помощи электронных дневников

Специалисты отдела защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) данной компании выявили существование этих поддельных интернет-ресурсов. На главной странице мошеннических сайтов размещено уведомление о том, что доступ к сервису теперь возможен исключительно через ЕСИА, ссылаясь на новые требования. Ввод учетных данных на этих ресурсах позволяет злоумышленникам получить полный доступ к аккаунту пользователя.