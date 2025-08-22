Ричмонд
Путин похвастался российскими подлодками, которые умеют пропадать с радаров

Одно из главных преимуществ российских подлодок, которые заходят в северные широты, — их не улавливают радары. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Лидер страны пообщался с журналистами в Сарове (Нижегородская область), сообщает корреспондент URA.RU с места события.

Владимир Путин рассказал о преимуществе российских субмарин.

«Военное преимущество России — в стратегических подводных лодках. Они ходят в северных широтах и пропадают с радаров», — передает слова президента корреспондент информационного агентства.

«Военное преимущество России — в стратегических подводных лодках. Они ходят в северных широтах и пропадают с радаров», — передает слова президента корреспондент информационного агентства.

Путин считает, что обороноспособность страны напрямую связана с развитием Арктики. Президент заявил, что атомная отрасль РФ сейчас — это мировой лидер в своем сегменте. Ранее в рамках деловой поездки он наградил ученых, создающих атомное оружие.