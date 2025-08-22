Путин похвастался российскими подлодками, которые умеют пропадать с радаров

Одно из главных преимуществ российских подлодок, которые заходят в северные широты, — их не улавливают радары. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Лидер страны пообщался с журналистами в Сарове (Нижегородская область), сообщает корреспондент URA.RU с места события.