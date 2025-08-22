КНДР впервые показала кадры освобождения Курской области своими бойцами

Северокорейские военные участвовали в боях в Курской области после вторжения туда ВСУ в августе 2024 года.
Власти КНДР впервые показали репортаж с участием северокорейских военнослужащих, принимавших участие в боях с Вооруженными силами Украины на приграничных территориях Курской области. Видеоматериал транслировался на центральном канале Республики.
В эфире был показан 20-минутный материал, посвященный памяти 101 северокорейского солдата, погибшего при отражении атак ВСУ в приграничье Курской области. В репортаже демонстрируются кадры боевых действий, в ходе которых северокорейские военные уничтожают украинские танки, сбивают беспилотники противника и участвуют в штурме укрепрайонов.
Участие северокорейских военных в боях на территории Курской области впервые было официально подтверждено в апреле 2025 года, когда Москва и Пхеньян заявили о совместной операции по отражению атак ВСУ. Подробнее — в материале URA.RU.