На северо-востоке США перевернулся туристический автобус, несколько человек погибли

В штате Нью-Йорк на северо-востоке США перевернулся туристический автобус. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.
В результате серьезного ДТП погибли несколько человек. Среди них один ребенок.
Как уточнил телеканал, туристы возвращались в Нью-Йорк после посещения Ниагарского водопада. Автобус ехал по трассе на высокой скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
Сколько именно человек погибли в аварии пока не сообщается.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Орловской области.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.