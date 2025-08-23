Ричмонд
На северо-востоке США перевернулся туристический автобус, несколько человек погибли

В штате Нью-Йорк на северо-востоке США перевернулся туристический автобус. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

В результате серьезного ДТП погибли несколько человек. Среди них один ребенок.

Как уточнил телеканал, туристы возвращались в Нью-Йорк после посещения Ниагарского водопада. Автобус ехал по трассе на высокой скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Сколько именно человек погибли в аварии пока не сообщается.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Орловской области.

