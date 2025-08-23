На северо-востоке США перевернулся туристический автобус, несколько человек погибли

Как уточнил телеканал, туристы возвращались в Нью-Йорк после посещения Ниагарского водопада. Автобус ехал по трассе на высокой скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.