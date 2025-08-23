Торговый центр «Дмитровский» временно закрыли из-за сообщения о минировании

Как сообщили очевидцы, правоохранители оцепили территорию рядом с торговым центром на Профессиональной улице. Однако, по информации городской администрации, после тщательного обследования территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Информация о минировании не подтвердилась, и торговый центр продолжает свою работу, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».