Shot: Жители Абинска, Ильский и Афипского слышали около 10 взрывов

По предварительным данным, причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили о том, что было слышно около 10 взрывов, которые сопровождались срабатыванием автомобильных сигнализаций и ощутимой вибрацией стен домов. Очевидцы также слышали звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время официальная информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, передает Telegram-канал Shot.