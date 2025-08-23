Ричмонд
Shot: Жители Абинска, Ильский и Афипского слышали около 10 взрывов

В нескольких населенных пунктах Краснодарского края, включая город Абинск и поселки Ильский и Афипский, прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в субботу, 23 августа.

По предварительным данным, причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили о том, что было слышно около 10 взрывов, которые сопровождались срабатыванием автомобильных сигнализаций и ощутимой вибрацией стен домов. Очевидцы также слышали звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время официальная информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.