Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над регионами России за три часа

22 августа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России с 20.50 мск до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — по четыре — сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Ранее в ряде населённых пунктов Краснодарского края — городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский — прогремели взрывы. По словам местных жителей, прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины.

