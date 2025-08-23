Ричмонд
Силы ПВО вечером в пятницу отразили атаку украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России вечером в пятницу, 22 августа, отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России вечером в пятницу, 22 августа, отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Атака была отражена в период с 20:50 до полуночи. За это время силы ПВО уничтожили десять украинских дронов.

Уточняется, что по четыре вражеских БПЛА сбили над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Еще два дрона ликвидировали в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разозлился на атаку на нефтепровод «Дружба».

