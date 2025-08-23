Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 беспилотников над тремя регионами

За период с 20:50 по полуночь 22 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили десять украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— 2 августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Дроны были ликвидированы над территориями трех регионов: по четыре аппарата сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, еще два — над Белгородской областью.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.