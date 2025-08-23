Ричмонд
МО РФ: ПВО за вечер уничтожила десять украинских БПЛА

В Краснодарском крае и Ростовской области ликвидированы по четыре БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.

Атака пришлась на несколько регионов: по четыре дрона были сбиты в Краснодарском крае и Ростовской области, ещё два — в Белгородской.

Ранее сообщалось, как российскому снайперу с позывным Бабай удалось в течение одного боевого выхода ликвидировать семерых пулеметчиков ВСУ и сбить пять украинских дронов.

