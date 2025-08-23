МО РФ: ПВО за вечер уничтожила десять украинских БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.
Атака пришлась на несколько регионов: по четыре дрона были сбиты в Краснодарском крае и Ростовской области, ещё два — в Белгородской.
Ранее сообщалось, как российскому снайперу с позывным Бабай удалось в течение одного боевого выхода ликвидировать семерых пулеметчиков ВСУ и сбить пять украинских дронов.
