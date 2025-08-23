Россия запросила срочное заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков»

Ранее сообщалось, что координировал операцию по подрыву «Северных потоков» бывший украинский офицер Сергей Кузнецов, 49 лет, ранее служивший в СБУ и элитных подразделениях ВСУ. Операция получила кодовое название «Диаметр». Диверсанты начали операцию из Ростока на арендованной яхте «Андромеда», используя поддельные документы. 8 сентября 2022 года команда поднялась на борт в порту Вик на острове Рюген. Курс пролегал к датскому острову Борнхольм, где проходят подводные газопроводы. Во время ночных погружений водолазы установили как минимум четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое.