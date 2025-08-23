Россия запросила срочное заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков»

Полянский рассказал о предстоящем заседании Совбеза ООН.
Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН, поскольку появилась новая информация по факту подрыва «Северных потоков». Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«В связи с новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на “Северных потоках” Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования», — пояснил Полянский в своем telegram-канале. Заседание запланировано на 26 августа.
Ранее сообщалось, что координировал операцию по подрыву «Северных потоков» бывший украинский офицер Сергей Кузнецов, 49 лет, ранее служивший в СБУ и элитных подразделениях ВСУ. Операция получила кодовое название «Диаметр». Диверсанты начали операцию из Ростока на арендованной яхте «Андромеда», используя поддельные документы. 8 сентября 2022 года команда поднялась на борт в порту Вик на острове Рюген. Курс пролегал к датскому острову Борнхольм, где проходят подводные газопроводы. Во время ночных погружений водолазы установили как минимум четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое.