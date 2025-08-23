Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило о новой схеме мошенников с продажей автомобилей

Согласно информации, полученной РИА Новости из материалов МВД, мошенники при продаже автомобилей используют ряд характерных признаков для обмана покупателей.

Согласно информации, полученной РИА Новости из материалов МВД, мошенники при продаже автомобилей используют ряд характерных признаков для обмана покупателей.

Они предлагают цену значительно ниже рыночной, обещают доставку транспортного средства «до порога» и требуют оплаты так называемого «таможенного налога по переводу на физическое лицо».

Как уточняется в ведомстве, по данной схеме уже пострадали как минимум двое россиян из разных регионов страны, причем одна из жертв перевела преступникам несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники решили обмануть граждан при помощи электронных дневников.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.