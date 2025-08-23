МВД предупредило о новой схеме мошенников с продажей автомобилей

Согласно информации, полученной РИА Новости из материалов МВД, мошенники при продаже автомобилей используют ряд характерных признаков для обмана покупателей.
Они предлагают цену значительно ниже рыночной, обещают доставку транспортного средства «до порога» и требуют оплаты так называемого «таможенного налога по переводу на физическое лицо».
Как уточняется в ведомстве, по данной схеме уже пострадали как минимум двое россиян из разных регионов страны, причем одна из жертв перевела преступникам несколько миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники решили обмануть граждан при помощи электронных дневников.
