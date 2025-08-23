Роспотребнадзор: В России растёт заболеваемость вариантом коронавируса Стратус

Недавно учёные Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН изобрели антитела на основе иммунной системы лам, которые могут нейтрализовать разные штаммы COVID-19, включая мутировавшие варианты. Специалисты объединили несколько антител в одно двойное, и оно продемонстрировало высокую эффективность даже при низкой концентрации. Сейчас новый препарат проходит испытания на животных.