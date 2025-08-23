В США на промышленном заводе произошла серия мощных взрывов

А ранее в Ингушетии взрыв газа чуть не стал причиной гибели рабочего. Бригада занималась обустройством канализации. Неосторожное движение привело к роковой ошибке — была задета газовая труба, и прогремел взрыв. Ударная волна сбила с ног одного из рабочих, лишив его сознания. В этот критический момент пенсионер, житель близлежащего дома, проявил невероятное мужество. Рискуя собственной жизнью, он вытащил пострадавшего из огня.