В США произошел мощный взрыв на крупном заводе, окрестности заволокло густым дымом

На крупном заводе в американском штате Луизиана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал NBC.
Уточняется, что ЧП произошло на крупном заводе по производству масел и смазочных материалов.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники офиса шерифа. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.
На кадрах, которые распространил телеканал, видно, что с завода идут клубы густого дыма.
