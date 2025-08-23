Ричмонд
В США произошел мощный взрыв на крупном заводе, окрестности заволокло густым дымом

На крупном заводе в американском штате Луизиана прогремел мощный взрыв.

На крупном заводе в американском штате Луизиана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал NBC.

Уточняется, что ЧП произошло на крупном заводе по производству масел и смазочных материалов.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники офиса шерифа. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

На кадрах, которые распространил телеканал, видно, что с завода идут клубы густого дыма.

На северо-востоке США перевернулся туристических автобус, несколько человек погибли.

