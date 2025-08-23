Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупка картофеля онлайн закончилась для жителя Липецка кражей денег с карты

Житель Липецка стал жертвой мошенников, пытаясь купить партию молодого картофеля через сайт с объявлениями. 45-летний мужчина нашел продавца из Воронежской области, который согласился привезти двадцать мешков на своей машине.

Житель Липецка стал жертвой мошенников, пытаясь купить партию молодого картофеля через сайт с объявлениями. 45-летний мужчина нашел продавца из Воронежской области, который согласился привезти двадцать мешков на своей машине.

Продавец попросил перевести ему предоплату за бензин и задаток. После получения денег он сослался на проблемы с переводом и под этим предлогом уговорил покупателя включить в мессенджере режим демонстрации экрана своего банковского приложения.

Мошенники, видя все действия жертвы, получили доступ к данным карт и смогли списать 40 000 рублей. Полиция проводит проверку по факту мошенничества, передает LipetskMedia.ru.

Россиянам рассказали о самых популярных способах мошенничества перед 1 сентября. Антон Немкин сообщил, что аферисты, в частности, занимаются продажей несуществующих товаров.