Увеличилось число погибших в результате аварии туристического автобуса в США

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 получили ранения в результате серьезной аварии туристического автобуса в США. Транспортное средство, возвращавшееся из поездки к Ниагарскому водопаду в Нью-Йорк, потеряло управление, съехало в кювет и перевернулось.
По предварительной информации правоохранительных органов, большинство из 52 пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к многочисленным жертвам — некоторые из пострадавших были выброшены из салона при столкновении.
Как сообщил представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О’Каллаган, среди пассажиров преобладали граждане Индии, Китая и Филиппин. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения. Расследование причин аварии продолжается.
