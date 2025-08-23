Увеличилось число погибших в результате аварии туристического автобуса в США

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 получили ранения в результате серьезной аварии туристического автобуса в США. Транспортное средство, возвращавшееся из поездки к Ниагарскому водопаду в Нью-Йорк, потеряло управление, съехало в кювет и перевернулось.