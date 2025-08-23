При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека

Подчеркивается, что ПВО отражает массированный налет БПЛА на эту область.
«Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — заявил Бочаров.
Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.