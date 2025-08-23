Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает Telegram-канал администрации региона.

Источник: © РИА Новости

Подчеркивается, что ПВО отражает массированный налет БПЛА на эту область.

«Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — заявил Бочаров.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше