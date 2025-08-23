Ричмонд
Бочаров: Двое взрослых и ребёнок ранены при атаке БПЛА по Волгоградской области

В результате падения беспилотного летательного аппарата в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребёнок. Инцидент произошёл в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражается силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», — уточнил он.

Падение обломков дрона вызвало возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы для населённого пункта нет.

Ранее взрывы были зафиксированы в нескольких населённых пунктах Краснодарского края, включая Абинск, Ильский и Афипский. Со слов очевидцев, прозвучало около десяти взрывов. Также местные жители сообщали о звуке, характерном для пролёта беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

