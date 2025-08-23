Бочаров: Двое взрослых и ребёнок ранены при атаке БПЛА по Волгоградской области

«В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражается силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», — уточнил он.
Падение обломков дрона вызвало возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы для населённого пункта нет.
Ранее взрывы были зафиксированы в нескольких населённых пунктах Краснодарского края, включая Абинск, Ильский и Афипский. Со слов очевидцев, прозвучало около десяти взрывов. Также местные жители сообщали о звуке, характерном для пролёта беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.