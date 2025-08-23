Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградская область в ночь на 23 августа подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.

Волгоградская область в ночь на 23 августа подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.

Один из беспилотников упал в городе Петров Вал вблизи многоквартирного жилого дома на улице Ленина. От взрыва повреждено остекление в здании. По предварительным данным, пострадали три человека, среди них — ребенок. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет.

Еще одно падение обломков БПЛА вызвало возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы населенному пункту не возникает, передает Telegram-канал областной администрации.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше