Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградская область в ночь на 23 августа подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.
Один из беспилотников упал в городе Петров Вал вблизи многоквартирного жилого дома на улице Ленина. От взрыва повреждено остекление в здании. По предварительным данным, пострадали три человека, среди них — ребенок. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет.
Еще одно падение обломков БПЛА вызвало возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы населенному пункту не возникает, передает Telegram-канал областной администрации.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.