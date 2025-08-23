В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали три человека, включая ребенка

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка.
Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, силы ПВО Министерства обороны РФ отражали ночное нападение, однако один из дронов упал вблизи жилого дома на улице Ленина в городе Петров Вал, повредив остекление здания.
По предварительным данным, в результате инцидента травмы получили трое местных жителей, среди которых есть несовершеннолетний. Кроме того, обломки другого беспилотника спровоцировали возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар был оперативно локализован, угрозы населенному пункту не возникло.
Ранее сообщалось, что силы ПВО вечером в пятницу отразили атаку украинских дронов.
