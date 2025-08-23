Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое пострадали из-за атаки дронов на Волгоградскую область

В ходе атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей.

В ходе атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — цитирует Бочарова пресс-служба районной администрации в своем telegram-канале.

По данным властей, один из беспилотников рухнул в городе Петров Вал в районе улицы Ленина вблизи многоэтажки. В результате были повреждены стекла дома.

Украинские боевики в ночь на 23 августа атаковали при помощи БПЛА сразу несколько курортных городов РФ. Последние новости об отражении нападения — в онлайн-трансляции URA.RU. Воздушная гавань Волгограда ранее прекратила принимать и отправлять самолеты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше